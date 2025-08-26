Diyarbakır'da kanlı gece: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Korkunç olay Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yaşandı... İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26 Ağustos 2025

Fetih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.