Diyarbakır'da kanlı gece: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Korkunç olay Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yaşandı... İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fetih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi...