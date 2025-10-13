Diyarbakır'da sır ölüm! Hastane bahçesinde ağaca asılı halde bulunmuştu! Nur Sena'ya ne oldu?
Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Düzgün 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde bir ağaca asılı halde bulunmuştu. Ailenin avukatı raporun detaylarını açıkladı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün, 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde bir ağaca asılı halde bulunmuştu. Düzgün'ün ölümünün ardından geride bıraktığı notta, fakültede görev yapan bir araştırma görevlisinin isminin geçmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Olay sonrası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi ilgili araştırma görevlisi hakkında idari soruşturma başlatmıştı. Düzgün'ün ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu tamamlandı.
DIŞ ETKEN TESPİTİ YOK
Avukatı Zeynep Sena Ayrancı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, raporun detaylarını paylaştı. Ayrancı açıklamasında şunları kaydetti: "Müvekkilim 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün, 26 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi ve inceleme raporu tamamlanmıştır. Adli Tıp raporuna göre: Ölümüne yol açacak herhangi bir travmatik bulguya rastlanmamıştır. Ölümün dış etkenlerden kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Kan ve mide içeriğinde alkol bulunmamaktadır. Toksikolojik incelemelerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmamıştır. Ölüm, ası ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiştir."Nur Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevinden uzaklaştırıldı
SORUŞTURMA DEVAM DEVAM EDİYOR
Nur Sena'nın ölümü, ailesi ve yakın çevresi için tarifsiz bir acı olduğunu belirten Ayrancı, "Bu kayıp, yalnızca bir dava konusu değil, bir yaşam hakkının elden gidişidir. Soruşturma süreci, müvekkilimizin haklarının korunması ve adli sürecin titizlikle yürütülmesi amacıyla devam etmektedir" dedi.