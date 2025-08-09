’Güvenli ödeme’ tuzağıyla 141 milyonluk vurgun! Dolandırıcıların yeni yöntemini duyanlar şaştı kaldı...

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşturdukları sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden bisiklet, mobilya, beyaz eşya ve elektrikli süpürge ilanları vererek iletişime geçtikleri vatandaşları 'güvenli ödeme' adı altında dolandıran şüphelileri takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından 5 Ağustos'ta Konya merkezli Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İstanbul, Ankara ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

141 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ!

Soruşturma dosyasında bulunan 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yapılan hesap incelemelerinde 141 milyon 850 bin TL'lik para trafiği olduğu tespit edildi.