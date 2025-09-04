Düğün yalanıyla katliam! Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşette yeni detay

Özdemir ve Kurtuluş'un cansız bedenleri gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrasında, Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirerek takip ettiği iddia edildi. Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Ayberk Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sarıyer'de üniversite kampüsündeki cinayet öncesinde Kurtuluş'un kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında

'DÜĞÜNE GELDİM' DİYEREK 2 KEZ ARANMADAN KAMPÜSE GİRDİ

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.