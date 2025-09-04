Video Haber Sarıyer'de üniversite kampüsündeki cinayet öncesinde Kurtuluş’un kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında
Sarıyer'de üniversite kampüsündeki cinayet öncesinde Kurtuluş’un kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında

Sarıyer'de üniversite kampüsündeki cinayet öncesinde Kurtuluş’un kampüse girdiği anlar güvenlik kamerasında

04.09.2025 | 20:16

SARIYER’de 30 Ağustos'ta Ayberk Kurtuluş (20) üniversitenin kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş’un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Kampüse aynı gün 2 kez aracıyla giren Kurtuluş’un, içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

