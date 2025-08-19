Dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi belli oldu! TasteAtlas sıraladı: Türkiye listeyi yine alt üst etti…

Ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025 yılının “Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi” listesini yayınladı. Haritanın farklı bölgelerindeki kullanıcıların oyladığı bu listede dünya çapındaki tüm tuzlu hamur işleri sıralandı. Balkan ve Akdeniz mutfağının öne çıktığı bu sıralamada Türkiye pek çok hamur işi ile listeyi alt üst etti! İşte detaylar…

Yiyecek ve içecek kültürü listeleri ile bilinen TasteAtlas, Ağustos 2025 güncellemesiyle "En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi" listesini açıkladı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE BAKIN NERESİ VAR

Listenin ilk sırasında Bosna-Hersek'ten "Pazarske Mantije" yer alırken, Türkiye'den birçok klasik lezzet de listeye girmeyi başardı.

TÜRK MUTFAĞINDAN BAKIN HANGİ BÖREKLER LİSTEDE

Türk mutfağından birçok börek çeşidi listeye damgasını vurdu.

En yüksek sırada 8. basamaktaki Paçanga böreği (4.4 puan) yer aldı.

Paçanga böreğini 30. sıra ile sigara böreği, 32. sıra ile kol böreği, 33. sıra ile çiğ börek takip etti.

Ayrıca listede Türk mutfağından 36. sırayla tepsi böreği, 39. sıra ile su böreği ve 43. sıra ile gül böreği kendine yer buldu.

TasteAtlas listelerini her daim alt üst etmeye devam eden Türk mutfağı, bu listeye de 7 börek çeşidi ile damgasını vurdu.

Balkan ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin börek çeşitliliği dikkat çekeren, Yunanistan'dan Spanakpoita ve Tiropita, Latin Amerika'dan Empanada çeşiteri, Fransa'dan Gougeres öne çıkan lezzetler arasında yer aldı.

TasteAtlas'ın hazırladığı bu liste, börek ve türevlerinin sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı mutfaklarında da vazgeçilmez bir lezzet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte TasteAtlas'ın hazırladığı "Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi" listesinin tamamı…