Fatih’te 2 katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor...

İstanbul Fatih'te metruk bir yapıda kısmi çökme meydana geldi. Kaleboyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir yapıda henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yapıda birinin olup olmadığını tespit etmek için arama yapıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...