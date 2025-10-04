Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor...
Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü. Olay yerine itifaye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçeride kalan bir kişinin mahsur kalma ihtimaline karşı arama yapılıyor
İstanbul Fatih'te metruk bir yapıda kısmi çökme meydana geldi. Kaleboyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir yapıda henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yapıda birinin olup olmadığını tespit etmek için arama yapıyor.
