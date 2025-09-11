FBI görüntüsünü yayınladı! İşte Trump destekçisi Charlie Kirk'i öldüren o saldırgan
ABD’de Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen sağcı aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’ndeki etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Saldırının failini yakalama çalışmaları sürerken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırganın görüntüsünü yayınladı. Öte yandan FBI, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.
ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve güvenlik güçlerinin, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü saldırının failini yakalama çalışmaları sürüyor.
ABD'de Trump'a yakın aktivist Kirk'e düzenlenen saldırıyla ilgili 1 gözaltı | Video
Utah eyaletinden ismi paylaşılmayan bazı yetkililer, saldırının ardından gün içinde 2 şüphelinin gözaltına alındığını ancak olayla bağlantılı olmadıkları değerlendirildiğinden serbest bırakıldıklarını belirtti.
FBI GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Yetkililer, FBI ve güvenlik güçlerinin, kimliği belirlenemeyen şüpheliyi arama çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Öte yandan, güvenlik güçlerinin, Utah Valley Üniversitesi kampüsünde bölgedeki kişilere, gösterdikleri fotoğraftaki kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordukları ifade ediliyor.
FBI'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kirk'e silahlı saldırı düzenleyen kişinin bulunması için yürütülen soruşturmada "tüm kaynakların kullanıldığı" belirtildi.
Kirk'ün silahlı saldırıya uğradığı etkinliğin düzenlendiği Utah Valley Üniversitesinden yapılan açıklamada, kampüsün 15 Eylül'e kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Üniversitede çevrim içi eğitim dahil tüm faaliyetlere ara verildi.
100 BİN DOLARA KADAR ÖDÜL VERİLECEK
Öte yandan FBI, Kirk cinayetinin şüphelisinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.
Trump'ın müttefiki sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! O anlar kamerada
FBI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor." ifadesine yer verildi.