Trump'ın müttefiki sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! O anlar kamerada

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen sağcı aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

