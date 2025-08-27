Feribotta dehşet! Genç kadın bir anda kendini denize bıraktı! O anlar kamerada!

FERİBOTTA PANİK ANLARI: KADIN DENİZE ATLARKEN KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki yolcular tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, bir anda kendini denize bıraktı. Kadının atladığını gören yolcular durumu hemen gemi mürettebatına bildirdi. Bu sırada başka bir yolcu da denize atlayarak kadının yardımına koştu. Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Can simitleri yardımıyla kadın güvenli bir şekilde sahil güvenlik botuna çıkarıldı.

