Feribotta dehşet! Genç kadın bir anda kendini denize bıraktı! O anlar kamerada!
Yalova’dan Kocaeli’nin Eskihisar ilçesine hareket eden bir feribotta dehşet anları yaşandı. 35 yaşındaki S.K. adlı kadın, denize açıldıktan kısa bir süre sonra geminin arka kısmından kendini denize bıraktı. Feribottaki yolcuların ve sahil güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Olay, 23 Ağustos 2025'te Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan Topçular İskelesi'nden hareket eden bir feribotta yaşandı. Feribot denize açıldıktan kısa süre sonra S.K. (35), gemi korkuluklarının arka kısmına geçti.
FERİBOTTA PANİK ANLARI: KADIN DENİZE ATLARKEN KAMERAYA YANSIDI
Çevredeki yolcular tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, bir anda kendini denize bıraktı. Kadının atladığını gören yolcular durumu hemen gemi mürettebatına bildirdi. Bu sırada başka bir yolcu da denize atlayarak kadının yardımına koştu. Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Can simitleri yardımıyla kadın güvenli bir şekilde sahil güvenlik botuna çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI, SAĞLIK DURUMU İYİ
Topçular İskelesi'ne getirilen kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.