Kadın yolcu kendini denize böyle bıraktı! Feribotta dehşet anları kamerada | Video
Yalova’dan hareket eden Topçular-Eskihisar seferi yapan feribottan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın yolcunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın yolcu daha sonra başka bir yolcu ve Sahil Güvenlik ekiplerini çabalarıyla kurtarıldı. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.
Öte yandan olayla ilgili kadının kendini denize bıraktığı ana ait görüntüler çıktı.
