Fethiye’de 3 kişi tarafından öldüresiye darp edilmişti: Genç kadından mahkemede şok sözler!

'SANIKLARDAN BİR ANNE OLMAM SEBEBİYLE ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

P.D. adlı kadın ifadesinde S.S. ile gündüz görüşüp birlikte olduklarını belirterek "Çırpı bölgesine piknik için gittim, S.S.'nin yanına gitmedim. Arabadan hiç inmedim. Konuşup ağız dalaşı yaptık. S.S. ile önceden arkadaşlığımız vardı. Esenköy istikametinden Bademli Kavşağı'na gelemeden çok yüksek sesle bir aracın arkamda olduğunu gördüm. Sağa yanaştım. Geçmediler. Hızlanmak istedim trafikten dolayı hızlanamadım. Aynadan baktığım zaman 3 kişinin geldiğini gördüm. S.S.'yi fark ettim. Ters istikamette olan petrole bilinçli olarak giriş yapmak üzereyken araca vurmuşlar. Petrolde çalışan bir kişiden yardım isteyip market kısmına girdim. Dışarıdaki 3 kişi petroldeki şahsa saldırdılar. Ben içerideyken tanımadığım T.A. içeri geldi. Yere yatırıp bana yumruk vurdu. Kendimi kurtarmak için vurmaya çalıştım. Yere yatırıp kolumdan ısırdı, yumruklarını da kafama vurdu. Benden herhangi bir şey istemedi. Dışarıya yönelince S.S.'yi gördüm. Aracımdan inmesini istedim. Aracın sol ön kapısına geçmek isterken T.A. önüme gelip yumrukladı. S.S. basıp gitti. Biz polisi aradık. Araç petrolün diğer girişinde bırakılmıştı. Telefonum aracın sağ ön koltuğunda, çantam da arka koltuktaydı. Telefonumun arkasında bulunan bin TL param yoktu. Çantamda arka tarafta tamamen dökülmüş vaziyetteydi. Sanıklardan bir anne olmam sebebiyle şikayetçi değilim. Herhangi bir maddi zararım yoktur. Davaya katılma talebim bulunmamaktadır" diye ifade verdi.