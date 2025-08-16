Fethiye’de 3 kişi tarafından öldüresiye darp edilmişti: Genç kadından mahkemede şok sözler!
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 3 ay önce P.D. adlı kadını darp edip aracını da gasp eden 3 erkek şüpheli hakim karşısına çıktı. Duruşmada o gün öldüresiye darp edilen 42 yaşındaki P.D. isimli kadın tutuklu sanıkları affettiğini belirtip şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme kadının sanıkları affetmesine rağmen bir kişiyi serbest bırakırken diğer iki kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayda yakalanan 3 kişi kadına karşı yağma, gasp ve darp suçlarından hakim karşısına çıkmış ve tutuklanmıştı. 10 yıla kadar hapis cezası istenen 3 şüpheli bugün yapılan ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Müşteki olarak duruşmaya katılan ve 3 ay önce öldüresiye dayak yiyen P.D. ise mahkemede kendisini darp eden erkeklerden şikayetçi olmadığını ve kendilerini affettiğini söyledi. Mahkeme kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine H.A.'yi adli kontrol şartı ile serbest bırakırken S.S. ve T.A.'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
SANIKLARDAN BİRİ ESKİ SEVGİLİSİYMİŞ
Duruşmada ifade veren 21 yaşındaki S.S., 42 yaşındaki P.D.'nin eski kız arkadaşı olduğunu ve 3 yıla yakın bir beraberliklerinin bulunduğunu belirterek "Olay günü Çırpı Mevkii'ne alkol almak için gittik. P.D. alkollü vaziyette yanımıza geldi. Arabasının içinden bağırdı. Piknik alanında bağırmamasını söyledik. Yanına gittim konuşurken boynumda zincirde asılı olarak duran muskam için 'Ailen büyü yaptırdı. Seni benden uzaklaştırdı' diyerek boynumdaki muskayı koparıp aldı. Gaza bastı ve hızla ayrıldı. Ben arkadaşlarımın yanına döndüm. Muskanın benim için değerli olduğunu söyleyip P.D.'den muskayı almak için yola çıktık. P.D.'nin aracının petrole saptığını gördük. Arkadaşım H.A.; P.D.'nin aracını petrolde çarptı. Petrolde çalışan kişi bize saldırdı. Bu sırada T.A.; P.D.'nin elinde muskayı görmüş. P.D. marketin içine doğru gitmişti. T.A. da arkasından gidince market içinde bir arbede olmuş.
Muğla'daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü!
'YAPTIĞINI BEĞENDİN Mİ?'
Ben markete girdiğimde ikisi de yerdeydi. Şok oldum. P.D.'ye 'Yaptığını beğendin mi? Allah kahretmesin' diyerek oradan çıkmak istedim. P.D.'nin kullandığı arabayı daha önce sürekli kullandığım için alkolün de etkisiyle arabaya binip oradan ayrıldım. P.D. beni araçtan indirmeye çalışmış ancak ben bunu fark etmedim. Arabaya binerken arkamdan geldiyse tekme atmış olabilirim. Hatırlamıyorum. Bunu bilinçli olarak yapmadım. 30-40 metre gittikten sonra aracı petrole bıraktım. P.D.'den anahtarı, telefonu ya da cüzdanını istemedim. Telefonunu ya da çantasını görmedim. P.D. Çırpı noktasında ve petrolde bana ve arkadaşlarıma karşı bağırdı ve küfürler etti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" diye ifade verdi. Diğer iki sanığın da benzer şekilde ifade verdiği mahkemede müşteki olarak bulunan kadın P.D. sanıkları affettiğini açıkladı.