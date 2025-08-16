Muğla'daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 3 ay önce P.D. adlı kadını evire çevire darp edip aracını da gasp eden 3 erkek şüpheli hakim karşısına çıktı. Duruşmada o gün öldüresiye darp edilen 42 yaşındaki P.D. isimli kadın tutuklu sanıkları affettiğini belirtip şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme kadının sanıkları affetmesine rağmen bir kişiyi serbest bırakırken diğer iki kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.