Fondaş HALK TV, CHP’li Abdurrahman Tutdere’den umduğu cevabı alamadı: Devletten destek alıyoruz

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen soruşturma kapsamında İrtikap suçundan ev hapsine çarptırılıp görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı’nca önceki adli kontrol cezası kaldırılan Tutrede’nin göreve iade edildiği açıklanmıştı. Tutdere, önceki gün fondaş HALK TV’nin canlı yayınına katıldı. Yayında kirli algıya prim vermeyen Tutdere, “Tüm kurumlar ile güçlü bir iş birliğimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği de dahil. Şehrimiz için devletten gerekli desteği alıyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alınmıştı. İrtikap suçundan ev hapsine çarptırılan Tutdere, görevden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nca Salı günü yapılan açıklamada, "İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Tutdere, önceki gün HALK TV yayınına katıldı. Kirli algı operasyonları ile halkı yanlış yönlendiren HALK TV, yayında umduğunu bulamadı. Abdurrahman Tutdere, canlı yayında yürütülen kirli algıya prim vermeyerek göreve geldiği günden bu yana devletten istediği desteği aldığını açıkladı.

Sunucunun "Merkezi hükümetten gereken desteği alıyor musunuz, seçildikten sonra sıkıntı yaşadınız mı?" sorusuna yanıt veren Tutdere, "Tüm kurumlar ile güçlü bir iş birliğimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği de dahil. Tüm kurumlar ile iletişime geçerek Adıyaman'ın deprem şehri olması dolayısıyla yaraların sarılması konusunda destek talebinde bulunuyoruz destek de alıyoruz. Biraz önce bahsettiğim su isale hattının bakım onarım işlerini biz Emlak Konut'un desteğiyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.