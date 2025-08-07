Fondaş HALK TV, CHP'li Abdurrahman Tutdere’den umduğu cevabı alamadı: "Devletten destek alıyoruz" | Video

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen soruşturma kapsamında İrtikap suçundan ev hapsine çarptırılıp görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı’nca önceki adli kontrol cezası kaldırılan Tutrede’nin göreve iade edildiği açıklanmıştı. Tutdere, önceki gün fondaş HALK TV’nin canlı yayınına katıldı. Yayında kirli algıya prim vermeyen Tutdere, “Tüm kurumlar ile güçlü bir iş birliğimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği de dahil. Şehrimiz için devletten gerekli desteği alıyoruz” ifadesini kullandı.