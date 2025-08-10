Gazze’de sessiz soykırım: Açlık, yıkım ve zorla göç! 650 bin çocuk ölüm kuyruğunda

1 milyon 900 binden fazla Filistinli, kamplarda veya açık alanlarda son derece zor koşullarda yaşamakta. İşgal güçleri, bu insanları 'güvenli olmayan tampon bölgelerde' izole etmeye çalışmakta ve evlerine dönmelerini engellemekte. Binlerce aile, içme suyu, tuvalet ve yeterli gıda olmadan çadırlarda yaşamakta.

38 hastane tamamen veya kısmen hizmet dışı kaldı. Geriye kalan sağlık çalışanları maaşsız, elektriksiz ve ekipmanı olmadan dehşet verici koşullarda çalışıyor. Tifo, uyuz, hepatit, şiddetli ishal, gıda zehirlenmesi ve verem gibi bulaşıcı hastalıklar yayılıyor.

ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYIYOR

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, masum sivilleri hedef alıyor. BM kararlarını hiçe sayıyor. Okullar, hastaneler ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmayacağı bilinmesine rağmen, siyonistler bilinçli olarak bu bölgeleri hedef alıyor. Yardım merkezlerinin önünde bekleyen insanlar öldürülüyor. Uluslararası camianın, katliamları durdurun çağrısına, İsrail daha fazla vahşileşerek karşılık veriyor. Dev uluslararası şirketlerdeki tahakkümü nedeniyle dünya kamuoyunu da manipüle edebiliyorlar.

META başta olmak üzere dijital platformlar vasıtasıyla kendilerini masum göstermeye çalışıyorlar. Batı menşeili medya grupları ise adeta siyonizmin sesi gibi çalışıyor.