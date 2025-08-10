Gazze’de sessiz soykırım: Açlık, yıkım ve zorla göç! 650 bin çocuk ölüm kuyruğunda
İsrail’in iki yıla yakın zamandır süren saldırıları Gazze’yi harabeye çevirdi. 2 milyondan fazla insan kıtlığın eşiğinde, 650 bin çocuk ölüm riski altında, binlerce aile çadırlarda yaşam savaşı veriyor. Hastaneler bombalanırken, yardım girişleri engelleniyor; açlık, yıkım ve zorla göç, savaş silahına dönüşüyor.
7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de, siyonist İsrail tarafından eşine dünya tarihinde hiç rastlanmayan bir zulüm uygulanıyor. Bebekler katlediliyor, aileler bilinçli olarak yok ediliyor. Güvenli alan diye gösterilen bölgeler hedef haline getiriliyor. Bir dilim ekmek peşinde koşan insanlar, ağır makinalı silahlarla vuruluyor. Sokaklardaki siviller dronelarla avlanıyor. Hastanelerin üzerine bomba yağdırılıyor. Yeni doğan bebek üniteleri bile ağır bombardıman uçaklarıyla havaya uçuruluyor. Son 160 gündür ise sıkı bir kuşatma altında olan Gazze'de, açlık adeta kol geziyor. Filistin hükümeti Gazze şeridi Medya ve İletişim Ofisi, bölgedeki büyük yıkımın en net verilerini topladı. İşte İsrail vahşetinin korkunç yüzü...
BEBEK MAMALARI TÜKENDİ
Uluslararası dünyanın sessizliğinden güç alan İsrail, Gazze'yi adeta cehenneme çevirdi. İsrail'in vahşetine en yüksek perdeden tepki gösteren tek ülke ise her ortamda sadece Türkiye oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bütün uluslararası platformlarda Gazze'nin durumuna dikkat çekti. Başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin'in mutlak anlamda barışın tek anahtarı olacağına işaret etti. İsrail'in kelimelerle tarif edilemeyecek vahşetine karşı Gazze halkı tarihe geçen bir direnişle karşılık verdi. İsrail, en ölümcül silahlarıyla bölgeyi yerle yeksan etti. Gelin şimdi hep beraber, neredeyse üçüncü yılına yaklaşan savaşın acı faturasını okuyalım...
2 milyon 4 binden fazla insan, uluslararası sınıflandırmalara göre en tehlikeli aşama olan kıtlığın üçüncü aşamasına girdi. Kişi başına düşen gıda tüketimi, savaş öncesine göre yüzde 90'dan fazla azaldı.