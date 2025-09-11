Genç kadın öyle bir plan yaptı ki! Erkek arkadaşı banka hesabına girince gözlerine inanamadı!

Duyanları şaşkına çeviren olay Erzincan'da yaşandı. Genç bir kadın erkek arkadaşının banka hesabına girip tüm parasını kendi hesabına yolladı. O paralarla da kuyumcudan altın aldı. Mobil bankacılık hesabına giren talihsiz adam ise hayatının şokunu yaşadı...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 10:28 Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 11:03

Genç kadın öyle bir plan yaptı ki! Erkek arkadaşını banka hesabına girince gözlerine inanamadı... Olay, 25 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi'nde yaşandı. Yusuf F. ve arkadaşı Taha A., kız arkadaşları olan Esranur Ö. ve G. isimli kızlarla birlikte, sabah saat 07.00 sıralarında Geçit Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinden alkol aldılar.

Ödemeyi cep telefonundan QR kod ile yapan Yusuf F.'nin mobil bankacılık şifresini kız arkadaşı Esranur Ö. gördü. 4 arkadaş ardından Başbağlar Mahallesi'ndeki bir eve giderek alkol aldılar. Bu sırada telefonun masada olduğunu gören Esranur Ö., Yusuf F.'nin mobil bankacılık sistemine girerek hesapta olan 782 bin 707 liranın 780 bin lirasını kendi hesabına aktardı.