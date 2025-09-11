Genç kadın öyle bir plan yaptı ki! Erkek arkadaşı banka hesabına girince gözlerine inanamadı!
Duyanları şaşkına çeviren olay Erzincan'da yaşandı. Genç bir kadın erkek arkadaşının banka hesabına girip tüm parasını kendi hesabına yolladı. O paralarla da kuyumcudan altın aldı. Mobil bankacılık hesabına giren talihsiz adam ise hayatının şokunu yaşadı...
Ödemeyi cep telefonundan QR kod ile yapan Yusuf F.'nin mobil bankacılık şifresini kız arkadaşı Esranur Ö. gördü. 4 arkadaş ardından Başbağlar Mahallesi'ndeki bir eve giderek alkol aldılar. Bu sırada telefonun masada olduğunu gören Esranur Ö., Yusuf F.'nin mobil bankacılık sistemine girerek hesapta olan 782 bin 707 liranın 780 bin lirasını kendi hesabına aktardı.
O ANLAR KAMERADA!
Bilişim hırsızlığı yoluyla arkadaşının 780 bin TL'sini kendi hesabına aktaran kadın tutuklandı | Video
Saat 09.30 sıralarında evden çıkarak arkadaşlarını da Şehir Stadyumu yakınlarına bırakan Yusuf F., işiyle alakalı mobil bankacılık hesabına girdiğinde 780 bin liranın Esranur Ö.'nün IBAN numarasına aktarıldığını gördü. Esranur Ö., ise bu arada bir kuyumcuya giderek 102 bin 500 lira tutarında iki adet bilezik aldı. O anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.