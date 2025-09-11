Bilişim hırsızlığı yoluyla arkadaşının 780 bin TL'sini kendi hesabına aktaran kadın tutuklandı | Video 11.09.2025 | 09:54 Erzincan'da bilişim hırsızlığı yoluyla arkadaşının 780 bin TL'sini kendi hesabına aktaran kadın tutuklandı. Kadının parayı kendi hesabına aktardıktan sonra gidip kuyumcudan altın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Yusuf F. ve arkadaşı Taha A., kız arkadaşları olan Esranur Ö. ve G. isimli kızlarla birlikte, sabah saat 07.00 sıralarında Geçit Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinden alkol aldılar.Ödemeyi cep telefonundan QR kod ile yapan Yusuf F.'nin mobil bankacılık şifresini kız arkadaşı Esranur Ö. gördü. 4 arkadaş ardından Başbağlar Mahallesi'ndeki bir eve giderek alkol aldılar. Bu sırada telefonun masada olduğunu gören Esranur Ö., Yusuf F.'nin mobil bankacılık sistemine girerek hesapta olan 782 bin 707 liranın 780 bin lirasını kendi hesabına aktardı. Saat 09.30 sıralarında evden çıkarak arkadaşlarını da Şehir Stadyumu yakınlarına bırakan Yusuf F., işiyle alakalı mobil bankacılık hesabına girdiğinde 780 bin liranın Esranur Ö.'nün IBAN numarasına aktarıldığını gördü. Esranur Ö., ise bu arada bir kuyumcuya giderek 102 bin 500 lira tutarında iki adet bilezik aldı. O anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından polis ekipleri Esranur Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Esranur Ö.'nün banka hesabına ise bloke konuldu.Esranur Ö.'nün 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.