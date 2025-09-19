Gıda, kira ve ulaşım harcamalarına çözüm geliyor

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek için ürün takip sistemi, seracılığa özel teşvikler, hal yasasında yapılacak düzenlemeler, paketleme ve fire kayıplarının önlenmesi de masadaki çözüm önerileri arasında. 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak TBMM'nin ilk gündem maddelerinden birisinin 'hal yasası' olacağı kaydediliyor.

Bu kapsamda bütçeyi sarsmayacak düzenlemeler için hazırlık yapılıyor.

SOSYAL KONUT İÇİN GERİ SAYIM

Kira konusunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projeleriyle konut arzı artırılarak büyükşehirlerdeki fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ulaşım alanında da AK Partili belediyelerin özellikle öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için sübvansiyon hazırlığı da çalışmalar arasında yer alıyor.