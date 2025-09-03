Görüntüler ortaya çıktı... İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kaçak pırlanta soruşturmasında Kapalıçarşı'da 23 işyerine düzenlenen operasyonda 40'ın üzerinde şüpheli gözaltına alınmıştı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirilmişti. Kaçak yollarla ülkeye değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan kişilere yönelik pazartesi günü başka bir operasyon düzenlenmişti.

Şüphelilerin sorguları tamamlandı. 30 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verirlirken diğer 8 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli serbest bırakıldı.

TARİHİN EN BÜYÜK KAÇAK PIRLANTA OPERASYONU

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, operasyonun perde arkasını aktardı.

Kıymetli madenler borsasına üye olan şirketler arasında el değişimiminde %5 ile gümrük vergisi veriliyor. Dışarıdan birilerine verildiğinde vergi oranı %25. Darphane ve Türkiye laboratuvarlarında yaklaşık bir ay inceleme yapılıyor.

Takdiri kıymeti belirleniyor. (Aksi takdirde 5 milyon dolarlık bir ürün 1 milyon dolar gibi gösterilebilir.)

Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video

PIRLANTALARIN KAÇAK YOLCULUĞU:

Hindistan'dan Türkiye'ye getirilmiş olsaydı vergi uygulanacaktı. Ama onlar Hindistan'dan Dubai'ye getiriyorlar çünkü vergi uygulaması yok. Dubai'den İstanbul'a geldiğinde yine vergi yok. Sertifikalar da aynı sistemle geliyor.

Bu yolculuk nasıl yapılıyor?

İlk olarak Hindistan'da bu taşlar bulunuyor, Hindistan'dan Dubai'ye bir yönetici belirleniyor. Bu yöneticiye teslim edildikten sonra burada belirli kuryeler var. Bu kuryelerin her biri bu pırlantaları Türkiye'ye getirmek için yolculuğa çıkıyor.