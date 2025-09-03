Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video

Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! 26 Ağustos'ta Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta satışı gerçekleştirildiği gerekçesiyle yapılan operasyonda 23 iş yeri aranmış, 40 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirilmişti. Peki Kapalıçarşı operasyonunun perde arkasında ne var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.