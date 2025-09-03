Video Yaşam Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video

Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video

03.09.2025 | 15:41

Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! 26 Ağustos'ta Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta satışı gerçekleştirildiği gerekçesiyle yapılan operasyonda 23 iş yeri aranmış, 40 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirilmişti. Peki Kapalıçarşı operasyonunun perde arkasında ne var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video 09:18
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video 03.09.2025 | 15:41
Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi! | Video 03:07
Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi! | Video 03.09.2025 | 15:34
Otogarda dehşet dolu dakikalar! Baba kızına tüfekle ateş etti | Video 01:32
Otogarda dehşet dolu dakikalar! Baba kızına tüfekle ateş etti | Video 03.09.2025 | 14:04
İzmir’de babaanne torununa böyle şiddet uyguladı! Görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alındı | Video 00:55
İzmir'de babaanne torununa böyle şiddet uyguladı! Görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alındı | Video 03.09.2025 | 12:01
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 02:08
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 03.09.2025 | 09:37
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 6 şüpheli tutuklandı | Video 05:34
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 6 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2025 | 09:31
Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 00:50
Malatya'da alt geçitte zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 03.09.2025 | 09:13
Bursa’da korku dolu anlar kamerada: Yangından kaçmak için 3. kattan böyle atladılar! | Video 01:07
Bursa'da korku dolu anlar kamerada: Yangından kaçmak için 3. kattan böyle atladılar! | Video 03.09.2025 | 08:54
Kastamonu’daki orman yangınına müdahale havadan görüntülendi | Video 02:50
Kastamonu'daki orman yangınına müdahale havadan görüntülendi | Video 03.09.2025 | 08:33
İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! 00:14
İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! 03.09.2025 | 07:35
Evli eski manken Güzide Duran ve sevgilisi Fikret Orman dudak dudağa böyle görüntülendi 00:06
Evli eski manken Güzide Duran ve sevgilisi Fikret Orman dudak dudağa böyle görüntülendi 03.09.2025 | 07:30
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:48
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 16:01
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 09:02
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 02.09.2025 | 15:51
Kayseri’de bina görevlisi defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! O cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:47
Kayseri'de bina görevlisi defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! O cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 15:51
Suç örgütüne yönelik operasyon firarileri saklandıkları bağ evinde yakalandı | Video 00:14
Suç örgütüne yönelik operasyon firarileri saklandıkları bağ evinde yakalandı | Video 02.09.2025 | 15:50
Beşiktaş’ta öldürdüğü bebeğini çöpe atıp alışverişe giden cani annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Beşiktaş'ta öldürdüğü bebeğini çöpe atıp alışverişe giden cani annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 15:01
Arkasından yaklaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü! Korkunç cinayet kamerada | Video 00:56
Arkasından yaklaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü! Korkunç cinayet kamerada | Video 02.09.2025 | 14:42
Mersin’de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira’nın annesi: Arabada katletmişler! | Video 03:45
Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira'nın annesi: "Arabada katletmişler!" | Video 02.09.2025 | 14:00
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 01:12
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 02.09.2025 | 13:59
Kadıköy’de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 01:34
Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 02.09.2025 | 12:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY