Gözü dönmüş soykırım şebekesinden alçak tehdit! İsrailli asker Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Türkiye'nin küresel güç olma yolunda attığı tarihi adımlar katil İsrail'i bir kez daha panikletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çelik Kubbe sisteminin envantere alındığını açıklamasının ardından terör devletinden alçakça sesler yükseldi. İsrailli Bakan Ben Gvir'in Başkan Erdoğan ile şehit Hamas lideri Haniyye'nin fotoğrafını paylaşmasının ardından başka bir küstah paylaşım İsrailli asker ve yazar Meir Masri'den geldi.

Terör devleti İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yaparken yaşanan zulme en güçlü ses yükselten tek ülke Türkiye. Türkiye'nin bu konumu Siyonist rejimi rahatsız ederken, terörsüz Türkiye süreci ve ardından hızlanan yerli ve milli savunma atakları eli kanlı İsrailli siyasileri kudurtmuş durumda.

HEDEFTE BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE VAR

Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çelik Kubbe sisteminin envantere alındığını duyurması, terör devletini iyiden iyiye panikletti. Soykırımcı bakanlar ve siyasi isimler sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımlara imza attı.

"TÜRKİYE EŞİTTİR HAMAS"

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ ASKERDEN ALÇAK TEHDİT!

Ben Gvir'in paylaşımına Türkiye'den peş peşe tepkiler gelirken başka bir skandal paylaşım ise İsrailli asker ve yazar Meir Masri'den geldi. Meir Masri, şehit Haniyye ve Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı ve Türkçe "Erdoğan bunun bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

"MASADA OLMAKLA MENÜDE OLMAK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ.."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli sanayiinin önemine bu sözlerle dikkat çekmişti:

"İşi şansa bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur, hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir."