Güllü'nün avukatlarından soruşturmaya ilişkin açıklama: Hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır!

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili akıllarda birçok soru işareti oluşurken, Güllü'nün avukatları şarkıcının ölümüne ve soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Avukatlar, "Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içerisindeyiz." dedi.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 17:10 Son Güncelleme: 29 Eylül 2025 17:11

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin avukatları açıklama yaptı. Açıklamada, "Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır." vurgusu dikkat çekti.

Avukatların açıklaması şu şekilde: Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına biz avukatları olarak, kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla, mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz.