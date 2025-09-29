Haberler
Son dakika | Güllü'nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: 'Mayi sabun' detayı!
Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:31
Son dakika haberi... Şarkıcı Güllü'nün ölümü sanat dünyasını yasa boğarken akıllarda ise birçok soru işareti kaldı. Sosyal medyada cinayet ya da intihar şüpheleri dillendirilirken, ev içi kamerasına ait görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...