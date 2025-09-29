Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Güllü'nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: 'Mayi sabun' detayı!
Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:18 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:31

Son dakika | Güllü'nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: 'Mayi sabun' detayı!

Son dakika haberi... Şarkıcı Güllü'nün ölümü sanat dünyasını yasa boğarken akıllarda ise birçok soru işareti kaldı. Sosyal medyada cinayet ya da intihar şüpheleri dillendirilirken, ev içi kamerasına ait görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Son dakika | Güllü’nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: ’Mayi sabun’ detayı!

Son dakika haberi! 28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti

Son dakika | Güllü’nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: ’Mayi sabun’ detayı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Güllü’nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: ’Mayi sabun’ detayı!

GÜVENLİK KAMERASI MÜZİK SESİNİ KESTİ

Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.

Son dakika | Güllü’nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: ’Mayi sabun’ detayı!

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü.

Güllü'nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı | Video

Son dakika | Güllü’nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: ’Mayi sabun’ detayı!

Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika | Güllü’nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: ’Mayi sabun’ detayı!

TEMİZLİK YAPAN KİŞİ VE 'MAYİ SABUN'

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

Son dakika | Güllü’nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: ’Mayi sabun’ detayı!

KIZI ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. "

Son dakika | Güllü’nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: ’Mayi sabun’ detayı!

"Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.