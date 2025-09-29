Son dakika | Güllü’nün ölümünde yeni detaylar! Ev içi görüntülerinin tamamı ortaya çıktı: ’Mayi sabun’ detayı!

TEMİZLİK YAPAN KİŞİ VE 'MAYİ SABUN'

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.