Hakan Çakır cinayetinde tüyler ürperten mesajlar: Mezarını kazıp bedenini çıkaracağız!

Dehşete düşüren görüntüler sonrası bir mesajlaşma uygulamasındaki sohbet grubunda bulunan bazı kişilerin, Hakan Çakır'ın mezarına zarar vereceklerini dair mesajlar yazdıkları paylaşıldı.

Bu kişilerden birinin yaptığı tüyler ürperten paylaşımında, "Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız. Hakan Çakır'ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi'' ifadelerini kullandı.

Evladını toprağa veren acılı baba Hakan Çakır da ölüm tehditlerini aldığını açıkladı. O mesajlarda "Oğlunu öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız. Bedenini kimse bulamayacak. Nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek..!" ifadeleri yer aldı. Baba Çakır yaşadıklarını atv Haber'e anlattı.

Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası, o anları anlattı | Video