Hakan Çakır cinayetinde tüyler ürperten mesajlar: Mezarını kazıp bedenini çıkaracağız!

Hakan Çakır cinayetinde tüyler ürperten mesajlar ortaya çıktı. Sohbet gruplarında tehditler yağdıran canilerin, ‘’Hakan Çakır’ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi’’ şeklinde mesajlar yazdığı ortaya çıktı. atv Haber'e konuşan acılı babası ise ölüm tehditleri aldığını anlattı. İşte Hakan Çakır cinayetinin korkunç detayları

Tüm Türkiye'nin konuştuğu vahşet geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşandı… Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

15 yaşındaki kız ile anneye sözlü tacizde bulunan magandalar, Hakan'ı da bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilene caniler tutuklanarak cezaevine yollandı.

Korkunç olay sonrası ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve video ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Hatta bir süre önce aynı grubun düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga ettikleri anlaşıldı.

Sosyal medyada yayılan kavga videosunda; 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, en önde Emir Z. ve Samet Z.'nin bulunduğu ve düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba laf attıkları ve Emir Z.'nin, 'Aşağıdan mevzudan geliyoruz' dediği, kardeşi Samet Z.'nin de pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü.

Öte yandan Emir Z.'nin daha önceden sosyal medyada açtığı canlı yayında bir kişinin kulağını kestiği iddia edilmişti. O görüntülere ise dün akşam ulaşıldı.

Dehşete düşüren görüntüler sonrası bir mesajlaşma uygulamasındaki sohbet grubunda bulunan bazı kişilerin, Hakan Çakır'ın mezarına zarar vereceklerini dair mesajlar yazdıkları paylaşıldı.

Bu kişilerden birinin yaptığı tüyler ürperten paylaşımında, "Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız. Hakan Çakır'ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi'' ifadelerini kullandı.

Evladını toprağa veren acılı baba Hakan Çakır da ölüm tehditlerini aldığını açıkladı. O mesajlarda "Oğlunu öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız. Bedenini kimse bulamayacak. Nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek..!" ifadeleri yer aldı. Baba Çakır yaşadıklarını atv Haber'e anlattı.

