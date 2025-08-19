Hakan Çakır cinayetinde tüyler ürperten mesajlar: Mezarını kazıp bedenini çıkaracağız!
Hakan Çakır cinayetinde tüyler ürperten mesajlar ortaya çıktı. Sohbet gruplarında tehditler yağdıran canilerin, ‘’Hakan Çakır’ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi’’ şeklinde mesajlar yazdığı ortaya çıktı. atv Haber'e konuşan acılı babası ise ölüm tehditleri aldığını anlattı. İşte Hakan Çakır cinayetinin korkunç detayları
Tüm Türkiye'nin konuştuğu vahşet geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşandı… Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
15 yaşındaki kız ile anneye sözlü tacizde bulunan magandalar, Hakan'ı da bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilene caniler tutuklanarak cezaevine yollandı.