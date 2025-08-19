Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası, o anları anlattı | Video
Ankara Keçiören'de 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı. Acılı baba Hakan Çakır, o anları A Haber'e anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:22
Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası, o anları anlattı | Video 19.08.2025 | 09:21
01:49
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 08:29
03:21
Eyüpsultan'da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 18.08.2025 | 16:28
02:22
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 18.08.2025 | 16:08
02:59
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.08.2025 | 15:49
03:22
Bodrum'da tekne yangını | Video 18.08.2025 | 15:39
02:18
01:38
Çanakkale'de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video 18.08.2025 | 15:39
06:00
07:51
01:37
Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video 18.08.2025 | 13:18
02:06
03:32
Veteriner ve ailesine ‘Sokak köpeklerini besledin’ dayağı iddiası | Video 18.08.2025 | 13:18
01:12
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti | Video 18.08.2025 | 13:17
00:36
Sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye attılar | Video 18.08.2025 | 13:06
01:33
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci otobüs kazası kamerada | Video 18.08.2025 | 13:04
01:05
Bursa'da şaşkına çeviren görüntüler! Damadı vinçte sallandırdılar | Video 18.08.2025 | 10:48
00:53
Alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı | Video 18.08.2025 | 10:48
03:00