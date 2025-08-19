Video Yaşam Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası, o anları anlattı | Video
19.08.2025 | 09:21

Ankara Keçiören'de 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı. Acılı baba Hakan Çakır, o anları A Haber'e anlattı.

