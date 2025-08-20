Hakkari’de derede kaybolan İbrahim’den 3 aydır iz yok: Aile Iraklı yetkililere de seslendi!

'KARDEŞİMİ BULMAMIZA YARDIM EDİN'

İbrahim Kom'un babası Nevzet ve annesi Zübeyda Kom 10 Mayıs'tan bu yana arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kom'un ablası Seher Kom ise yetkililerden yardım istediklerini ifade ederek, "Günlerce süren arama çalışmalarına rağmen kardeşim bulunamadı. Aramalar sona erdikten sonra biz aramalarımızı sürdürdük. Ailece her taşın altına, her ağacın dibine baktık ama hiçbir iz bulamadık. Avaşin Deresi'nin debisi düştü. Hem Türkiye'den hem de Irak'tan yeniden arama çalışmalarının başlatılmasını istiyoruz. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Kardeşimizi bulmamıza yardım edin. Avaşin Deresi'nin devamı Irak'a kadar uzanıyor. Orda da tekrar arama yapılması için Iraklı yetkililerden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.