Hakkari'de derede kaybolan İbrahim’den 3 aydır iz yok: Aile Iraklı yetkililere de seslendi!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs’ta piknik sırasında Avaşin Deresi'ne giren İbrahim Kom (17) akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kom'u bulmak için, bir kısmı da Irak topraklarında sürdürülen arama çalışmalarından bugüne kadar sonuç alınamadı. Ablası Seher Kom, derenin yazın debisinin düştüğünü belirterek, "Avaşin Deresi'nin devamı Irak'a kadar uzanıyor. Orada da tekrar arama yapılması için Iraklı yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.
Acı olay 10 Mayıs günü Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesinde meydana geldi. Piknik için bölgeye giden gençlerden ikisi, serinlemek amacıyla Avaşin Deresi'ne girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kurtarılırken, İbrahim Kom ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan arama kurtarma çalışmalarında sonuç alınamaması üzerine Van'dan polis dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Ankara'dan gelen JÖAK'a bağlı 18 kişilik özel dalgıç timi ile birlikte arama faaliyetleri genişletildi.
Zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmaların 24 günü su altı, 16 günü ise su üstü olmak üzere toplam 40 gün sürdü ancak herhangi bir ize ulaşılamadı.
6 KİLOMETRELİK ALAN TARANMASINA RAĞMEN…
Derenin su seviyesinin düşmesi ve ailenin talebi üzerine bölgede 7 Ağustos'ta yeniden arama çalışması yapıldı. JAK, AFAD ve polis dalgıç ekiplerinin yanı sıra bölge halkı ve Kom'un yakınları da çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 6 kilometrelik alan taranmasına rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Yetkililer, şimdiye kadar bölgede toplamda 5 kez su altı ve su üstü arama yapıldığını ancak herhangi bir iz tespit edilemediğini açıkladı.