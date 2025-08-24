Halit Yukay’ın cenazesinin görüntüsüne ulaşıldı! Vücut bütünlüğünün bozulmaması için...

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde; Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

KARAYA VURMUŞ PARÇALAR BULUNDU

Bölgedeki arama çalışmalarının 6'ncı gününde deniz polisi tarafından, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulduğu ve Yukay'ın teknesi 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.