Kayıp iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen cesede denizin 68 metre altında ulaşıldı | Video

24.08.2025 | 10:53

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında, parçalanmış halde bulunan ’Graywolf’ isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cesede denizin 68 metre derinliğinde ulaşıldığı iddia edildi.

4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova'dan Yunanistan'a yola çıkan ve 5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywolf' isimli yatın sahibi iş insanı Halit Yukay'ın yatının parçalandığı bölgede denizin 68 metre altında bir cesede ulaşıldı. Denizin altındaki parçalanmış tekneye sıkışmış olduğu için Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Cesedin deniz altında çıkarıldıktan sonra kimliğin tespit edileceği öğrenildi.

KURU YÜK GEMİSİ ÇARPMIŞ
Öte yandan olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izleri büyük rol oynamıştı. Bununla ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu'nda talep edilen rapor sonuçları çıkmış, raporda parçalanan yatta bulunan boya izler 'Arel 7' isimli kuru yük gemisindeki boyayla eşleşti. Öte yandan gemideki çarpma izleri de yatla örtüştü.

