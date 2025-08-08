Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..." Sebebi şoke etti!
Hamilelikte yüzü tamamen değişen 28 yaşındaki genç kadının şaşkına çeviren dramı sosyal medyayı salladı! Kırışıklıklar, iltihaplar ve yaşlı bir kadına dönüşen yüzüyle adeta kabus yaşayan Farah Faizal’ın inanılmaz hikayesi, milyonların gözünü yaşarttı. Peki bu korkunç değişimin arkasında ne vardı? Detaylar ve Farah’ın cesur açıklamalarıyla bu sarsıcı süreci sizler için derledik!
Hamilelik süreci, her kadın için özel ve eşsiz bir deneyimdir. Ancak Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında yüzünde yaşadığı ani ve dramatik değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüzü derin kırışıklıklar, iltihaplar ve kabarcıklarla dolarken, yaşadığı zorluklar milyonlarca insan tarafından merakla takip edildi.
HAMİLELİK YÜZÜNDE KORKUNÇ DEĞİŞİME YOL AÇTI
Farah Faizal, hamilelik sürecinde yüzünde kırmızılaşma ve ciddi cilt dokusu değişiklikleri yaşadığını Instagram hesabından paylaştı. Ancak doktorlarının kendisine koyduğu kesin tanıyı açıklamadı.
Hamileliğin etkisinin bu kadar şiddetli olmasına şahit olan internet kullanıcıları, binlerce yorumla duyarlılıklarını gösterdi. Bazı acımasız yorumlarda Farah'a eşini ve bebeğini dava etmesi gerektiği gibi saldırgan ifadeler kullanıldı.
DOKTORLARDAN DEĞERLENDİRME: HAMİLELİK CİLTTE NASIL DEĞİŞİKLİK YAPAR?
Dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, Instagram üzerinden yaptığı bir videoda Farah'ın durumu hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Rubin, "Hamilelik hormonların etkisiyle vücudun pek çok fizyolojik yönünü etkileyebilir. Bu da ciltte çeşitli döküntülere sebep olabilir," dedi.