Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..." Sebebi şoke etti!

Hamilelikte yüzü tamamen değişen 28 yaşındaki genç kadının şaşkına çeviren dramı sosyal medyayı salladı! Kırışıklıklar, iltihaplar ve yaşlı bir kadına dönüşen yüzüyle adeta kabus yaşayan Farah Faizal’ın inanılmaz hikayesi, milyonların gözünü yaşarttı. Peki bu korkunç değişimin arkasında ne vardı? Detaylar ve Farah’ın cesur açıklamalarıyla bu sarsıcı süreci sizler için derledik!

Hamilelik süreci, her kadın için özel ve eşsiz bir deneyimdir. Ancak Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında yüzünde yaşadığı ani ve dramatik değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüzü derin kırışıklıklar, iltihaplar ve kabarcıklarla dolarken, yaşadığı zorluklar milyonlarca insan tarafından merakla takip edildi.

HAMİLELİK YÜZÜNDE KORKUNÇ DEĞİŞİME YOL AÇTI

Farah Faizal, hamilelik sürecinde yüzünde kırmızılaşma ve ciddi cilt dokusu değişiklikleri yaşadığını Instagram hesabından paylaştı. Ancak doktorlarının kendisine koyduğu kesin tanıyı açıklamadı.

Hamileliğin etkisinin bu kadar şiddetli olmasına şahit olan internet kullanıcıları, binlerce yorumla duyarlılıklarını gösterdi. Bazı acımasız yorumlarda Farah'a eşini ve bebeğini dava etmesi gerektiği gibi saldırgan ifadeler kullanıldı.

DOKTORLARDAN DEĞERLENDİRME: HAMİLELİK CİLTTE NASIL DEĞİŞİKLİK YAPAR?

Dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, Instagram üzerinden yaptığı bir videoda Farah'ın durumu hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Rubin, "Hamilelik hormonların etkisiyle vücudun pek çok fizyolojik yönünü etkileyebilir. Bu da ciltte çeşitli döküntülere sebep olabilir," dedi.

Dr. Rubin, Farah'ın "rozasea lazer tedavisi" aldığını belirtirken, bu duruma benzer olan ve genellikle genç kadınlarda görülen nadir bir hastalık olan rozasea fulminans (pyoderma faciale) hakkında bilgi verdi. Bu hastalığın sivilceye benzeyen ama farklı özellikte büyük kırmızı nodüllerle seyreden ciddi bir cilt hastalığı olduğunu ve hamilelik sırasında gelişebileceğini ifade etti.

"Bu hastalık nadir görülür ve standart bir tedavi protokolü yoktur. Farklı antibiyotikler ve steroidler denenebilir. Ancak sevindirici olan, Farah'ın doğum sonrası cilt durumunun belirgin şekilde iyileşmiş olmasıdır," diye ekledi.

DOĞUM SONRASI GELEN İYİLEŞME VE UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Farah, takipçilerine hamilelik sürecindeki zorlukları ve doğum sonrası yaşadığı iyileşmeyi anlattı. Cilt kliniklerinde tedavi gördüğünü, yüz bakımına özen gösterdiğini ve yaşadığı değişimi açık yüreklilikle paylaştığını belirtti.

"Hamilelik yolculuğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hamile kaldığımdan beri sabah bulantısı yaşamadım, ama yüzüm %100 değişti. Eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz, lütfen yorum yapmayın. Empati bekliyorum," dedi.

EŞİNİN DESTEĞİ VE YAŞANAN ZORLU RUHSAL SÜREÇ

Farah, hamilelik boyunca en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurguladı: "Eşim hayatımın sığınağıydı. Her korkumu yatıştırdı, paniklerimde beni sakinleştirdi. Beni güzel, güçlü ve sevgiye layık olduğumu hiç unutmadım. Tüm doktor randevularına o da katıldı. Onun sevgisi sayesinde her şey daha kolaydı."

Ayrıca, kendisine yapılan kötü yorumlara da yanıt verdi: "Son videomda söylüyorum, kimseye hesap vermek zorunda değilim. Ama gebelik hormonlarının kadınların vücudunda, cildinde ve duygularında yaptığı değişiklikleri küçümsemeyin. Evet, sivilce izlerim var, cildim dokulu. Çünkü ben gerçek bir insanım, Barbie değil."

HAMİLELİKTE KADINLARIN YAŞADIĞI DEĞİŞİMLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Farah Faizal'ın hikayesi, gebelikte yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimlerin ne denli ağır olabileceğini gözler önüne serdi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu olay, benzer zorluklar yaşayan kadınlara da cesaret veriyor ve hamilelikte yaşanan cilt sorunlarına karşı farkındalığı artırıyor.