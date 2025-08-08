Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..." Sebebi şoke etti!

"Bu hastalık nadir görülür ve standart bir tedavi protokolü yoktur. Farklı antibiyotikler ve steroidler denenebilir. Ancak sevindirici olan, Farah'ın doğum sonrası cilt durumunun belirgin şekilde iyileşmiş olmasıdır," diye ekledi.

Dr. Rubin, Farah'ın "rozasea lazer tedavisi" aldığını belirtirken, bu duruma benzer olan ve genellikle genç kadınlarda görülen nadir bir hastalık olan rozasea fulminans (pyoderma faciale) hakkında bilgi verdi. Bu hastalığın sivilceye benzeyen ama farklı özellikte büyük kırmızı nodüllerle seyreden ciddi bir cilt hastalığı olduğunu ve hamilelik sırasında gelişebileceğini ifade etti.

"Hamilelik yolculuğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hamile kaldığımdan beri sabah bulantısı yaşamadım, ama yüzüm %100 değişti. Eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz, lütfen yorum yapmayın. Empati bekliyorum," dedi.

EŞİNİN DESTEĞİ VE YAŞANAN ZORLU RUHSAL SÜREÇ

Farah, hamilelik boyunca en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurguladı: "Eşim hayatımın sığınağıydı. Her korkumu yatıştırdı, paniklerimde beni sakinleştirdi. Beni güzel, güçlü ve sevgiye layık olduğumu hiç unutmadım. Tüm doktor randevularına o da katıldı. Onun sevgisi sayesinde her şey daha kolaydı."

Ayrıca, kendisine yapılan kötü yorumlara da yanıt verdi: "Son videomda söylüyorum, kimseye hesap vermek zorunda değilim. Ama gebelik hormonlarının kadınların vücudunda, cildinde ve duygularında yaptığı değişiklikleri küçümsemeyin. Evet, sivilce izlerim var, cildim dokulu. Çünkü ben gerçek bir insanım, Barbie değil."