Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..."  | Video

Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..."

Hamilelikte yüzü tamamen değişen 28 yaşındaki genç kadının şaşkına çeviren dramı sosyal medyayı salladı! Kırışıklıklar, iltihaplar ve yaşlı bir kadına dönüşen yüzüyle adeta kabus yaşayan Farah Faizal’ın inanılmaz hikayesi, milyonların gözünü yaşarttı. Peki bu korkunç değişimin arkasında ne vardı? Detaylar ve Farah’ın cesur açıklamalarıyla bu sarsıcı sürecin izleri...