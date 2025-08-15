İlko Köse’nin sahibi olduğu BİFET’te yine domuz eti çıktı! Neden önlem alınamıyor? Uzman isimden dikkat çeken uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit veya Tağşiş Yapılan Ürünler" listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın 31 Temmuz'da gerçekleştirdiği denetimlerde salamında domuz eti çıkan Bifet'in bu kez sucuğunda domuz etine rastlandı. Firma sahibi İlko Köse'nin 2019 yılındaki denetimlerde de domuz eti kullanıldığı belirlenmişti. Köse'nin 'Gurme Sucuk' ismini Bifet olarak değiştirdiği marka oyunu deşifre olmuştu.

Fotoğrafta: Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe

"SUCUKLARDA DOMUZ VE KANATLI ETİ KULLANILIYOR"

Konuya ilişkin sabah.com.tr'e konuşan Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe, sucuklarda domuz ve kanatlı eti kullanıldığına dikkat çekerek "Eskiden büyük ölçekli salam, sosis, sucuk, jambon yani et entegre fabrikaları kesilen cezalara razı geliyordu. Çünkü piyasaya sürdükleri ürünlerden edilen kar, kesilen cezalardan çok daha yüksek oluyordu. Dolayısıyla bunu göze alıyorlardı. Ancak yeni bir yönetmelik çıktı. Buna göre; cezalar ciroya göre orantılandı. Böylelikle bu durumun biraz daha önüne geçilmiş olacak. Bu ciddi bir sorun. Özellikle sucuklarda sadece domuz eti değil, kanatlı hayvan eti de kullanılıyor" diye konuştu. Efe, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

"ETİK VE DİNİ DEĞERLERE SAYGISIZLIK"

Gıda hilelerinin vatandaşın sağlığını doğrudan tehdit ettiğine dikkat çeken Efe, "Etik ve dini değerlere saygısızlık. Başta sucuk olmak üzere köftelerde de ağırlaşmış dediğimiz, kokmaya yakın etler sucuğa ve köfteye işleniyor. Bize bu konuyla ilgili geri dönüşler oluyor" dedi. Bir diğer soruna işaret eden Efe, "Domuz eti ve tek toynaklı hayvan eti eklenmesinin dışında bir diğer sorun. Raf ömrü dolmak üzere olan beyaz ve kırmızı etlerin kusurunu kapatmaya çalışmaları. Ürünün kusurunu kapatmak üzere baharatı bol olan, yoğun olan ürünler kullanılıyor. Köfte ve sucuk gibi baharatı bol olan ürünlere işliyorlar ve adeta kusurunu kapatıyorlar. Bu, sağlık açısından önemli tehlike arz ediyor" açıklamasında bulundu.