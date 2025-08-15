İlko Köse’nin sahibi olduğu BİFET’te yine domuz eti çıktı! Neden önlem alınamıyor? Uzman isimden dikkat çeken uyarı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinde salamında domuz eti çıkan Bifet’in bu kez sucuğunda domuz etine rastlandı. Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe, gıda hilelerinin vatandaşın sağlığını doğrudan tehdit ettiğini belirterek “Etik ve dini değerlere saygısızlık” dedi. Vatandaşların ‘kalite belgesi’ olan ürünleri alması gerektiğini vurgulayan Efe, “Kalite belgeleri olan ürünleri almaya dikkat edelim. Bir ürün alırken ürünün üzerindeki kalite belgesi etiketi olması önemli. O zaman en azından bu bizim içimizi bir nebze rahatlatır” diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit veya Tağşiş Yapılan Ürünler" listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın 31 Temmuz'da gerçekleştirdiği denetimlerde salamında domuz eti çıkan Bifet'in bu kez sucuğunda domuz etine rastlandı. Firma sahibi İlko Köse'nin 2019 yılındaki denetimlerde de domuz eti kullanıldığı belirlenmişti. Köse'nin 'Gurme Sucuk' ismini Bifet olarak değiştirdiği marka oyunu deşifre olmuştu.
Fotoğrafta: Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe
"SUCUKLARDA DOMUZ VE KANATLI ETİ KULLANILIYOR"
Konuya ilişkin sabah.com.tr'e konuşan Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe, sucuklarda domuz ve kanatlı eti kullanıldığına dikkat çekerek "Eskiden büyük ölçekli salam, sosis, sucuk, jambon yani et entegre fabrikaları kesilen cezalara razı geliyordu. Çünkü piyasaya sürdükleri ürünlerden edilen kar, kesilen cezalardan çok daha yüksek oluyordu. Dolayısıyla bunu göze alıyorlardı. Ancak yeni bir yönetmelik çıktı. Buna göre; cezalar ciroya göre orantılandı. Böylelikle bu durumun biraz daha önüne geçilmiş olacak. Bu ciddi bir sorun. Özellikle sucuklarda sadece domuz eti değil, kanatlı hayvan eti de kullanılıyor" diye konuştu. Efe, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
"ETİK VE DİNİ DEĞERLERE SAYGISIZLIK"
Gıda hilelerinin vatandaşın sağlığını doğrudan tehdit ettiğine dikkat çeken Efe, "Etik ve dini değerlere saygısızlık. Başta sucuk olmak üzere köftelerde de ağırlaşmış dediğimiz, kokmaya yakın etler sucuğa ve köfteye işleniyor. Bize bu konuyla ilgili geri dönüşler oluyor" dedi. Bir diğer soruna işaret eden Efe, "Domuz eti ve tek toynaklı hayvan eti eklenmesinin dışında bir diğer sorun. Raf ömrü dolmak üzere olan beyaz ve kırmızı etlerin kusurunu kapatmaya çalışmaları. Ürünün kusurunu kapatmak üzere baharatı bol olan, yoğun olan ürünler kullanılıyor. Köfte ve sucuk gibi baharatı bol olan ürünlere işliyorlar ve adeta kusurunu kapatıyorlar. Bu, sağlık açısından önemli tehlike arz ediyor" açıklamasında bulundu.
"KALİTE BELGESİ OLAN ÜRÜNLER ALINMALI"
Vatandaşın bu durumu anlamalarının 'çok güç' olduğunu ifade eden Efe, "Yoğun baharatla bu kusurları kapatıyorlar. Kalite belgeleri olan ürünleri almaya dikkat edelim. Bir ürün alırken ürünün üzerindeki kalite belgesi etiketi olması önemli. O zaman en azından bu bizim içimizi bir nebze rahatlatır. Devletten ziyade bu kalite belgesini veren kurumlar da buraları denetliyor. 'Benim kalite belgemi kullanıyorsanız, sizi denetleriz. Ayrıca bizim ek yükümlülüklerimizi de yerine getirmelisiniz' diyorlar. Bir kat daha denetlenir. Bu da bir ölçek belki tüketicilerin içini rahatlatabilir" açıklamasında bulundu.
Fotoğrafta: Bifet'in sahibi İlko Köse...
YİNE BİFET, YİNE DOMUZ ETİ
Bifet'in gıda hilesini sabah.com.tr ortaya çıkarmıştı. Ürününde domuz eti tespit edilen Bifet'in sahibi İlko Köse'nin daha önce de farklı bir marka üzerinden yine aynı olayla gündeme geldiği ortaya çıkmıştı. İlko Köse'nin 2019 yılında yapılan denetimlerde 'Gurme' markasıyla yine vatandaşa domuz eti yedirdiği anlaşılmıştı. Ürünlerinde domuz eti çıkan 'Gurme Gıda' adını 2020 yılında değiştirerek Bifet Gıda yapmıştı. Köse'nin '7tepe' isimli bir markası daha olduğu ve bu markanın da domuz eti içerikli ürünleri olduğu belirtiliyor.