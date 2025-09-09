Isparta’da görevi başındayken hayattan koparıldı: Acı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Acı kaza, geçtiğimiz pazar akşamı 22.30 sıralarında merkeze bağlı Turan Mahallesi 126'ncı Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Efe Berk Y.'nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir okulun güvenlik görevlisi Bilal Gençer'e (32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gençer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gençer, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.