Isparta'da acı olay: Güvenlik görevlisini hayattan koparan kaza kamerada | Video
Isparta’da, 19 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla çarptığı güvenlik görevlisinin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine neden olan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
"Cenazeye katılan yakınları büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarını tutamadı"
Gençer'in cenazesi geçtiğimiz gün Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Meydanlık Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan yakınları büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarını tutamadı.
TUTUKLANDI
Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Efe Berk Y., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlisi Bilal Gençer'in iki kişiyle sohbet ettiği sırada, aracın yoldan bir anda dönüş yapıp üzerlerine geldiği görüldü. O sırada okulun demir parmaklıklarının arkasında bulunan Gençer'in demirlerin altında kaldığı, diğer iki kişinin ise son anda çarpılmaktan kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.
