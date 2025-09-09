Video Yaşam Isparta'da acı olay: Güvenlik görevlisini hayattan koparan kaza kamerada | Video
Isparta'da acı olay: Güvenlik görevlisini hayattan koparan kaza kamerada | Video

Isparta'da acı olay: Güvenlik görevlisini hayattan koparan kaza kamerada | Video

09.09.2025 | 12:09

Isparta’da, 19 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla çarptığı güvenlik görevlisinin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine neden olan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, geçtiğimiz pazar akşamı 22.30 sıralarında merkeze bağlı Turan Mahallesi 126'ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Efe Berk Y.'nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir okulun güvenlik görevlisi Bilal Gençer'e (32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gençer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gençer, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Cenazeye katılan yakınları büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarını tutamadı"
Gençer'in cenazesi geçtiğimiz gün Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Karaağaç Meydanlık Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan yakınları büyük üzüntü yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

TUTUKLANDI
Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Efe Berk Y., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlisi Bilal Gençer'in iki kişiyle sohbet ettiği sırada, aracın yoldan bir anda dönüş yapıp üzerlerine geldiği görüldü. O sırada okulun demir parmaklıklarının arkasında bulunan Gençer'in demirlerin altında kaldığı, diğer iki kişinin ise son anda çarpılmaktan kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Isparta’da acı olay: Güvenlik görevlisini hayattan koparan kaza kamerada | Video 04:00
Isparta'da acı olay: Güvenlik görevlisini hayattan koparan kaza kamerada | Video 09.09.2025 | 12:09
Gaziantep’te 13 adet tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 00:32
Gaziantep'te 13 adet tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.09.2025 | 11:35
5 yaşındaki engelli oğlunu döven adama, anneden kahvehanede meydan dayağı | Video 03:26
5 yaşındaki engelli oğlunu döven adama, anneden kahvehanede meydan dayağı | Video 09.09.2025 | 10:43
SON DAKİKA: İzmir’de 2 polisi şehit etmişti! İşte 16 yaşındaki saldırganın evi... | Video 06:15
SON DAKİKA: İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! İşte 16 yaşındaki saldırganın evi... | Video 09.09.2025 | 10:11
Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video 00:59
Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video 09.09.2025 | 10:02
SON DAKİKA: Bakırköy’de özel anaokulda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrencisini dövdü | Video 07:55
SON DAKİKA: Bakırköy’de özel anaokulda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrencisini dövdü | Video 09.09.2025 | 09:53
İnternette gördüğü akımla trafikte kızının doğum gününü böyle kutlattı | Video 02:14
İnternette gördüğü akımla trafikte kızının doğum gününü böyle kutlattı | Video 09.09.2025 | 09:47
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi | Video 03:20
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi | Video 09.09.2025 | 09:32
Polisten kaçan motosikletli kaza yapmış halde bulundu | Video 01:24
Polisten kaçan motosikletli kaza yapmış halde bulundu | Video 09.09.2025 | 09:26
Konteynere iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştirdiler | Video 01:18
Konteynere iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştirdiler | Video 09.09.2025 | 08:45
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı | Video 03:02
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı | Video 09.09.2025 | 08:44
Şişli’de turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı | Video 04:11
Şişli'de turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı | Video 09.09.2025 | 08:44
Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 01:01
Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 08.09.2025 | 12:35
Şehit polis müdürünün annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı | Video 01:07
Şehit polis müdürünün annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı | Video 08.09.2025 | 12:35
Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video 02:41
Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video 08.09.2025 | 12:35
SON DAKİKA | İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın etkisiz hale getirilme anı kamerada! 00:19
SON DAKİKA | İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın etkisiz hale getirilme anı kamerada! 08.09.2025 | 11:36
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 02:08
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 08.09.2025 | 09:16
Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video 02:40
Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video 07.09.2025 | 15:39
Kemer’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 02:00
Kemer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 07.09.2025 | 15:39
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 00:15
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 07.09.2025 | 14:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY