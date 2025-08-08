İsrail’den Gazze’yi işgal planına onay! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ AHaber’de değerlendirdi: Hem Filistin’e hem coğrafyaya tuzak!
Katil İsrail devleti, 8 Ekim 2023’ten bu yana katliam yaptığı Gazze’yi işgal planını onayladı. Soykırım kabinesinin saatler süren toplantı sonrası açıkladığı karar, büyük tepkiye yol açtı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail’in şart koyduğu 5 maddede gizlenen tuzağa dikkat çekerek “İsrail’in A ve B planı tutmadı. C planı ise en tehlikeli olanı. Kukla lider ile bölgeye hakim olmayı hedefliyor. Bu hem Filistin’e hem coğrafyaya tuzak” ifadelerini kullandı.
Siyonist İsrail, 21. Yüzyılın en kanlı soykırımını başattı. 8 Ekim 2023'te bu yana abluka altındaki Gazze'de katliam yapan İsrail, 'tam işgal' planını onayladı. Soykırım kabinesi, Gazze'nin işgalini onaylarken Hamas ve Filistin yönetimine şartlarını da açıkladı. Hamas'ın silahsızlandırılmasını isteyen katil İsrail yönetimi 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi ve Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi ile İsrail'in Gazze'yi tamamen kontrol edeceğini açıkladı.
Ordu hazırda beklerken ve ABD'nin de desteğiyle kanlı işgal planının adım adım uygulanması beklenirken Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, AHaber canlı yayınında katil Netanyahu hükümetinin kararını yorumladı.
"GAZZE ARTIK BİZİMDİR, FİLİSTİN KONUSU KAPANMIŞTIR"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail'in açıkladığı 5 maddeye dikkat çekerek asıl tuzağın burada olduğunu açıkladı. "Zaten işin tuzağı 5. maddede. Bunlar öyle tesadüfen, spontane anlık gelişen olaylar değil. Bu açıklama öyle alelacele çalakalem metne dökülmüş bir açıklama değil. Bunun bir altyapısı olduğunu, bu açıklamanın arka planında bir çalışmanın hatta bu açıklamanın Londra'yla, Paris'le de bağlantısı olduğunu hatırlatarak başlayayım. Şimdi Gazze'deki soykırım ve katliam başladığında A Haber ekranlarında çok sayısız yayın yaptık bu konuda. Benim baştan beri olasılıklarla ilgili yaptığım üç tane senaryo vardı.
