İsrail’den Gazze’yi işgal planına onay! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ AHaber’de değerlendirdi: Hem Filistin’e hem coğrafyaya tuzak!

Katil İsrail devleti, 8 Ekim 2023’ten bu yana katliam yaptığı Gazze’yi işgal planını onayladı. Soykırım kabinesinin saatler süren toplantı sonrası açıkladığı karar, büyük tepkiye yol açtı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail’in şart koyduğu 5 maddede gizlenen tuzağa dikkat çekerek “İsrail’in A ve B planı tutmadı. C planı ise en tehlikeli olanı. Kukla lider ile bölgeye hakim olmayı hedefliyor. Bu hem Filistin’e hem coğrafyaya tuzak” ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail, 21. Yüzyılın en kanlı soykırımını başattı. 8 Ekim 2023'te bu yana abluka altındaki Gazze'de katliam yapan İsrail, 'tam işgal' planını onayladı. Soykırım kabinesi, Gazze'nin işgalini onaylarken Hamas ve Filistin yönetimine şartlarını da açıkladı. Hamas'ın silahsızlandırılmasını isteyen katil İsrail yönetimi 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi ve Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi ile İsrail'in Gazze'yi tamamen kontrol edeceğini açıkladı.

Ordu hazırda beklerken ve ABD'nin de desteğiyle kanlı işgal planının adım adım uygulanması beklenirken Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, AHaber canlı yayınında katil Netanyahu hükümetinin kararını yorumladı.

"GAZZE ARTIK BİZİMDİR, FİLİSTİN KONUSU KAPANMIŞTIR"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail'in açıkladığı 5 maddeye dikkat çekerek asıl tuzağın burada olduğunu açıkladı. "Zaten işin tuzağı 5. maddede. Bunlar öyle tesadüfen, spontane anlık gelişen olaylar değil. Bu açıklama öyle alelacele çalakalem metne dökülmüş bir açıklama değil. Bunun bir altyapısı olduğunu, bu açıklamanın arka planında bir çalışmanın hatta bu açıklamanın Londra'yla, Paris'le de bağlantısı olduğunu hatırlatarak başlayayım. Şimdi Gazze'deki soykırım ve katliam başladığında A Haber ekranlarında çok sayısız yayın yaptık bu konuda. Benim baştan beri olasılıklarla ilgili yaptığım üç tane senaryo vardı.

Bir; zaten saldırının başladığı an da bu andı. Kuzeyden girip güneye doğru süpürerek Refah Kapısı'nı patlatmak, buradaki insanların kaçışıyla birlikte bölgeyi dağıtmak ve kapıları da kapatıp 'Gazze artık bizimdir. Filistin konusu kapanmıştır' demek. Plan buna kuruluydu. Daha ilk gün tepti. Çünkü ilk günden bugüne direncinde, inancında zerre kaybı olmayan Filistin halkı, Gazze'dekiler soyu esas kökü Selçuklu Türkü olan buradaki insanlar inanılmaz bir direnç gösterdi ve dünya tarihinde bana göre ileride çok konuşulacak bir savunmayla da ülkesini, toprağını bugüne kadar korudu. Onca yapılana rağmen, soykırıma, katliama, açlığa rağmen zerre geri adım atmadı ve A planı çöktü" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI YAPI İLE GAZZE'YE MÜDAHALE PLANI…

İsrail'in B planından da bahseden Coşkun Başbuğ şöyle devam etti: Gelelim B planına. Ne olabilirdi B planı? Uluslararası bir askeri gücün teşkili, Irak benzeri bir modelle de işgali Gazze'nin. Amerika bunu denedi. Önce bir siyasi turlar başladı. Türkiye'yi dışlayıp bazı Arap ülkelerini de yanına alarak uluslararası bir yapı Gazze'ye müdahale etmeli gibi başlıklar açtı. Hatta o müdahalenin de önünü açacak ikili bir yaklaşımı da Gazze'nin kıyılarında yapmaya çalıştığı sözde insani liman, yani insan koridorunda denedi. Dolayısıyla burada bir askeri yapı oluşturulacaktı.

"ABD YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRDI!"

Bu yapı insani liman adıyla getirilen askeri malzemeleri orada deniz kenarından yapacağı işgalle Gazze'ye konuşlandıracaktı ve artık burada can güvenliği var. Saldırılar durduruldu. Dolayısıyla durum normale döndü havasıyla fiili anlamda ve fiziki anlamda Gazze'nin işgalini netleştirmiş olacaklardı. O da yüzüne gözüne bulaştı. Getirmiş olduğu askeri malzemeler ki zaten açık denizlerde böyle bir limanı yapma, o malzemelerle yapma şansınız yok. Ama Amerika'da öyle askeri bilgi olmadığı için yüzüne gözüne bulaştırdı ve darmadağın olan o limanın parçalarını da denizden toplamak durumunda kaldı.

EN TEHLİKELİ PLAN BU!

Bu plan da çökünce geldik C planına. Benim en tehlikeli gördüğüm plan buydu. Filistin'i temsil eden siyasi irade oluşturuyoruz, iki devletli çözüme de varız yalanıyla Mahmut Abbas kılıklı, satılmış, Batı'nın kuklası, Batı'nın oyuncağı olan, yuların ucundaki bir kişiyi sözde lider diye Filistin halkına empoze edip o yapı üzerinden Gazze'yi yönetme gibi bir tezgah kurulacaktı. En tehlikeli olan da buydu. Şu an maalesef oraya doğru iş gidiyor. Şimdi 5. madde zaten bunu öngörüyor. Diyor ki; Filistin'i temsil eden bir siyasi irade Hamas dışında Filistin'in başına yönetim sıfatıyla veya işte siyasi irade sıfatıyla getirilmeli.

AMAÇ ÖNCE FİLİSTİN'İ SONRA COĞRAFYAYI TUZAĞA DÜŞÜRMEK

Madem bu konuda insancısınız, bu kadar demokrasi beşiği hayranısınız, tırnak içinde koyun sandığı ortaya Gazze'ye. O 2 milyon, 2,5 milyon insandan ne çıkarsa o sandıktan irade, aynısını uygulayın. Var mı öyle cesaretleri? Yok. Niye? Çünkü zaten 2006'da onu denediler. Sandığı ortaya koydular. Hamas çıktı. Bir siyasi partidir Hamas.

Ve Hamas'ın yüzde 87 oranında üstünlükle kazandığı, ezici çoğunlukla kazandığı seçimi Mahmut Abbas'ın Batı oyununa gelmesiyle ve normal seçilmiş bir partiye mazbatayı vermemesiyle Hamas dışlandı. Şimdi eğer sandık ortaya koyarlarsa adı Hamas olsun, başka bir şey olsun. Muhakkak gene Filistin'i önceleyen bir siyasi yapı kazanacaktır. Bu da onların işine gelmez. O halde ne yapmalı? Böyle maskeli cümlelerle, süslü kelimelerle süreci sanki bir insanlık, bir demokrasi işleyen bir süreçmiş gibi gösterip allayıp pullayıp o tuzağa önce Filistin'i sonra coğrafyayı düşürmek.