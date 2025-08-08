İsrail’den Gazze’yi işgal planına onay! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi | Video
Katil İsrail devleti, 8 Ekim 2023’ten bu yana katliam yaptığı Gazze’yi işgal planını onayladı. Soykırım kabinesinin saatler süren toplantı sonrası açıkladığı karar, büyük tepkiye yol açtı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail’in şart koyduğu 5 maddede gizlenen tuzağa dikkat çekerek “İsrail’in A ve B planı tutmadı. C planı ise en tehlikeli olanı. Kukla lider ile bölgeye hakim olmayı hedefliyor. Bu hem Filistin’e hem coğrafyaya tuzak” ifadelerini kullandı.
