İstanbul Eyüpsultan’da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarptı: Araçtan geriye hurda yığını kaldı!

Kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu keserek güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.