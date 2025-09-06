İstanbul Eyüpsultan'da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 06.09.2025 | 10:45 Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu keserek güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede hurdaya dönen aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin motorunun ise kazadan sonra otomobilden ayrılarak yola savrulduğu görüldü. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.