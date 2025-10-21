İstanbul Sefaköy’de iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var!

İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

SON DAKİKA: Sefaköy'de metrobüs kazası | Video

EKİPLER OLAY YERİNDE!

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.