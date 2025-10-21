İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var!
İstanbul Sefaköy'de durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Kazada yaralanan bir yolcu hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde...
İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı.
SON DAKİKA: Sefaköy'de metrobüs kazası | Video
EKİPLER OLAY YERİNDE!
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.