SON DAKİKA: Sefaköy'de metrobüs kazası | Video
21.10.2025 | 10:23
Son dakika haberi: Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.
