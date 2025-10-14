İstanbul Üsküdar’da freni patlayan İETT otobüsü istinat duvarına çarptı: Ekipler olay yerine sevk edildi!

Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halindeyken freni patlayan İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sonunda bulunan istinat duvarına çarptı.

SON DAKİKA: Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı | Video

Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken otobüsün ön kısmı boşluğa asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.