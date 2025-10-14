SON DAKİKA: Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı | Video

Son dakika haberi: Üsküdar Barbaros Mahallesi'inde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.