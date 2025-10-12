İstanbul'da duvarın ardından gelen ses ekipleri seferber etmişti: Tüneldeki adamın sırrı çözüldü! 6 saat süren kurtarma operasyonu sonrası…

Beyoğlu'nda bir kişi Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkıştı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda açılan delikten giren polis ekipleri tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırılmıştı. Mahsur kalan kişinin Portekiz uyruklu Caires Ferraiera (45) olduğu tespit edildi. Ferraiera’nın pasaportunu kaybettiği için sokakta yaşadığı ve dinlenmek için girdiği tünelde mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 12:10 Son Güncelleme: 12 Ekim 2025 12:41

Akılalmaz olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İçeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen adam, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı.

SESİNİ BİR VATANDAŞ DUYDU O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı. İçeride mahsur kalan adamın açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı. Adamın tünel girişindeki dar alandan geçerek içeri girdiği tespit edildi.