Video Yaşam Beyoğlu’nda tünelde mahsur kaldı; duvar delinerek 6 saatte kurtarıldı | Video
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kaldı; duvar delinerek 6 saatte kurtarıldı | Video

Beyoğlu’nda tünelde mahsur kaldı; duvar delinerek 6 saatte kurtarıldı | Video

28.09.2025 | 11:23

Beyoğlu'nda bir kişi, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkıştı. İddiaya göre günlerce içeride mahsur kalan kişinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı. Duvar arasına giren ekipler, kişiyi çıkaramayınca itfaiye ekibi 15 santimetrelik duvarı deldi. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda açılan delikten içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.Sedyeye konulan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kurtarma operasyonu DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen kişi, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı. İçerideki kişinin açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı. Kişinin içeri tünel girişindeki dar alandan geçerek girdiği tespit edildi.

İTFAİYE DUVARI DELDİ POLİS ÇIKARDI
Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü. Ancak içerideki kişi bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamadı. Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.

6 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI
Açılan bölümden içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, mahsur kalan kişinin yanına ulaşarak bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Ardından da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 saat süren operasyon DHA kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda tünelde mahsur kaldı; duvar delinerek 6 saatte kurtarıldı | Video 09:07
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kaldı; duvar delinerek 6 saatte kurtarıldı | Video 28.09.2025 | 11:23
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı | Video 01:25
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı | Video 28.09.2025 | 09:45
Bardak kolilerinden kilolarca uyuşturucu çıktı: 7 tutuklama | Video 01:20
Bardak kolilerinden kilolarca uyuşturucu çıktı: 7 tutuklama | Video 28.09.2025 | 09:45
Antalya’da karayolunu savaş alanına çeviren feci kaza: 2 ölü | Video 08:37
Antalya'da karayolunu savaş alanına çeviren feci kaza: 2 ölü | Video 28.09.2025 | 09:35
Kardeşine kızdı, park halindeki aracı ateşe verdi: Kaçtığı anlar kamerada | Video 02:15
Kardeşine kızdı, park halindeki aracı ateşe verdi: Kaçtığı anlar kamerada | Video 27.09.2025 | 16:52
Kepsut’ta orman yangını başladı | Video 00:43
Kepsut'ta orman yangını başladı | Video 27.09.2025 | 16:31
Başkentte sürücülerin tartışmasında silah çekip havaya ateş açtı | Video 05:54
Başkentte sürücülerin tartışmasında silah çekip havaya ateş açtı | Video 27.09.2025 | 16:18
Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video 01:01
Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video 27.09.2025 | 15:49
Diyarbakır’da freni patlayan halk otobüsü durakta bekleyen başka otobüse çarptı: 20 yaralı | Video 03:02
Diyarbakır’da freni patlayan halk otobüsü durakta bekleyen başka otobüse çarptı: 20 yaralı | Video 27.09.2025 | 15:49
Ankara’da ’yol verme’ tartışmasında silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:00
Ankara'da 'yol verme' tartışmasında silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada | Video 27.09.2025 | 12:44
Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda 15 gemi ile Geçit Töreni düzenlendi | Video 03:44
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda 15 gemi ile Geçit Töreni düzenlendi | Video 27.09.2025 | 12:29
Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 00:50
Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 27.09.2025 | 11:55
Gece yarısı husumetlisinin aracını kundakladı | Video 00:36
Gece yarısı husumetlisinin aracını kundakladı | Video 27.09.2025 | 11:07
Ordu’da yangın korkuttu! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi | Video 00:22
Ordu'da yangın korkuttu! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi | Video 27.09.2025 | 10:44
Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video 00:49
Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video 27.09.2025 | 09:35
Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi: 1 gözaltı | Video 00:10
Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi: 1 gözaltı | Video 27.09.2025 | 08:50
Şarkıcı Güllü’nün düşmeden önceki son anları ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı çığlıklarla aşağıya koştu! İşte o anlar... | Video 00:49
Şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son anları ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı çığlıklarla aşağıya koştu! İşte o anlar... | Video 27.09.2025 | 08:49
Trafikte servis şoförü sürücüyü böyle tehdit etti: Nefesini keserim! | Video 00:15
Trafikte servis şoförü sürücüyü böyle tehdit etti: "Nefesini keserim!" | Video 26.09.2025 | 16:56
Kazadan 6 saat sonra bulunmuşlardı, bugün son yolculuklarına uğurlandılar | Video 05:11
Kazadan 6 saat sonra bulunmuşlardı, bugün son yolculuklarına uğurlandılar | Video 26.09.2025 | 15:59
Eşini bardak ve yumruk darbesi ile öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 03:15
Eşini bardak ve yumruk darbesi ile öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 26.09.2025 | 15:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY