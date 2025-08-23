İstanbul’da kaldıkları otelde ölü bulunan Hollandalı 2 kardeşe ne oldu? Sır perdesi aralanıyor!

'İKİ OĞLU YEMEK YEMİŞ, KENDİSİ YEMEMİŞ'

Babanın sesini duyarak otel odasını giren otel çalışanı Mehmet Kırdağ, "Bu arkadaşlar babasıyla birlikte konaklama yapıyorlardı. Biz sabah saatlerinde otele geldiğimizde, normalde saat 12.00'da çıkış olduğu için müşterilerin kapısı çalıp 'kalıyor musunuz, kalmıyor musunuz?' diye soruyoruz. O kata indiğimizde, babanın sesi geliyordu. Çocuklarını çağırıyordu. Kapıyı çalıp içeri girdiğimde biri yatakta biri yerde iki oğlu da ölmüşlerdi. Müdahale gerekir diye önce nabızlarını kontrol ettim. Nabızları atmıyordu. Babası bitkindi, su verdik. Sağlık ekipleri geldiğinde iki genç vefat etmişti. Babası şoktaydı, sağlık ekipleri müdahale etti. Polis olay yeri inceleme ve savcı gelerek inceleme yaptı. Babasının dediğine göre iki oğlu gezmeye gittikleri Taksim'de yemek yemiş, kendisi yememiş. Otele döndükten sonra bir daha hiç çıkmamışlar. Resepsiyondan su alıp yukarıya çıkmışlar. İkisi de aynı saatte vefat etmişler, odaya girdiğimde bedenleri soğuktu" dedi.