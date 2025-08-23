İstanbul’da kaldıkları otelde ölü bulunan Hollandalı 2 kardeşe ne oldu? Sır perdesi aralanıyor!
Fatih'te otelde kalan Hollandalı Rashid Mohammed Ajoeb (57) ile oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15), iddiaya göre Taksim'de yemek yedikten sonra fenalaştı. Dün sabah saatlerinde odada hareketsiz bulunan iki çocuk hayatını kaybederken, baba hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ederken otel çalışanının anlattıkları kafaları karıştırdı...
Şüpheli olay, dün saat 12.00 sıralarında Beyazıt Hamam Sokak'taki otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tatil için Hollanda'dan gelen Rashid Mohammed Ajoeb, oğulları Mohammed Jamil Yusuf ve Mohammed Yazdani ile dün Taksim'de gezip yemek yedi. Daha sonra otele dönen aile uyudu. Sabah saatlerinde odadan sesler geldiğini duyan otel görevlileri içeri girdiklerinde iki çocuğu yerde hareketsiz, babayı ise fenalaşmış halde buldu.
BABA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fenalaşan baba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YEMEK Mİ ZEHİRLEDİ?
Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine, çocuklarıyla birlikte Taksim'de yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve bir süre sonra rahatsızlandıklarını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.