İstanbul’un bisikletleri çürümeye terkedildi! Uzman isimden çarpıcı yorum: Senelik maliyeti 18 milyar dolar

"Sağlıklı yaşam, çevreci ulaşım" sloganıyla İstanbul'un çeşitli noktalarına kurulan İSBİKE istasyonlarının büyük kısmında bisikletlerin aktif olmadığı görüldü. Boş kalan istasyonlar vatandaşların tepkisini çekerken, sosyal medyada da birçok kullanıcı durumu eleştirdi. Toplatılan İSBİKE bisikletlerinin büyük kısmının hurda halde bir depoda bekletildiği görüldü. Çevreci ulaşım iddiasıyla kurulan sistemin atıl hale getirilmesi, hem kamu kaynaklarının heba edilmesi hem de çevre kirliliği oluşturması açısından tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2012 yılında, "trafiği azaltmak ve sağlıklı yaşama destek olmak" amacıyla hayata geçirilen İSPARK'a bağlı İSBİKE projesi, milyonlarca liralık yatırım ve bakım-onarım masraflarına rağmen işletilemedi. 2023 yılı sonunda bakım yapılacağı gerekçesiyle bisikletlerin 6 aylığına toplandığı açıklanmıştı. Ancak aradan geçen bir buçuk yıla rağmen İSBİKE'ların hizmete dönmediği ve birçoğunun hurdaya ayrıldığı ortaya çıktı.

HER GEÇEN YIL SAYISI DÜŞTÜ

İBB'nin 2021 yılı faaliyet raporuna göre 280 istasyon ve 2 bin 500 bisikletle hizmet veren İSBİKE'ın, 2022 yılında 239 istasyona ve bin 665 bisiklete, 2023'te ise 239 istasyon ve bin 193 bisiklete düştüğü açıklandı. 2023 yılı sonunda toplatılan bisikletler 2 yıldır Kartal ve Bakırköy'deki depolarda çürümeye bırakıldı.

BİR AÇIKLAMA YOK

Öte yandan, İBB yönetiminin hurdalıkta çürüttüğü bisikletleri elektrikli bisiklete çevirme planı olduğu, bu kapsamda ihaleye çıkarak bisikletleri yenileyeceği ve yeni sisteme entegre edeceği iddia edildi. Ancak İBB yönetimi çürüttüğü bisikletlerin akıbetiyle ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.