Video Haber İstanbul’un bisikletleri çürümeye terkedildi! Uzman isimden çarpıcı yorum: "Senelik maliyeti 18 milyar dolar" | Video
21.08.2025 | 12:59

İBB yönetimi tarafından 2023’te“kısa süreli bakıma alınacak” açıklamasıyla şehirden toplanan İSBİKE’a ait bisikletler hurdalıkta ortaya çıktı. Bisikletler Kartal ve Bakırköy ilçelerindeki depolarda çürümeye terk edildi. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı bisikletin İstanbul için önemini canlı yayında açıkladı.

