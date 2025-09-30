SON DAKİKA | İşte Atina’daki kanlı pusunun perde arkası: SABAH o fotoğrafın ve köstebeğin hikayesine ulaştı! Barış Boyun’un 6 adamı...

"HATIRA FOTOĞRAF ÇEKİLELİM"

Eve giren Süleyman D., uçağın rötar yaptığını ve yediye on kala kalkacağını söyledi. Bahçede yaklaşık yirmi dakika boyunca Yunanca telefonda konuşan Süleyman D., örgüt üyelerine hatıra olarak fotoğraf çekilmeyi teklif etti. Evin güvenlik kameralarının kayıtta olduğundan habersiz Süleyman D., 6 kişinin fotoğrafını çekerek karşı tarafa gönderdi. Daha sonra 6 örgüt üyesinden yanlarına silah almadan acil çıkmalarını istedi. 6 kişi araca bindirip şoför koltuğuna geçen Süleyman D. otomobili katliamın yapılacağı bölgeye sürdü.

DİREKSİYONDAN İNİP KAÇTI

Katliam noktasına gelindiğinde aniden el frenini çeken Süleyman D. araçtan inerek kaçtı. Ne olduğunu bile anlayamayan Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31), Ömer K. (24) ve ismi belirlenemeyen bir kişi otomobile açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.