Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarında! Ambulanslı saldırı planladı
Giriş Tarihi: 29.09.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 06:54
SON DAKİKA | Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarında! Ambulanslı saldırı planladı
Son dakika haberi: Silahlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un, İtalya'da ev hapsindeyken 90 gün boyunca ortam dinlemesine takılan ses kayıtları deşifre oldu. Ölüm talimatlarının Türk soruşturma birimlerine anlık olarak iletilmesiyle 4 silahlı ve bombalı saldırının engellendiği ortaya çıktı.