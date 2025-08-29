İzmir-Buca'da akılalmaz vahşet! Restoranttaki cinayetin sebebi pes dedirtti! 'Kayıp telefon'

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda yaşanan ve bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayet, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın perde arkası, cinayete neden olan kavganın 'kayıp bir cep telefonu' yüzünden çıktığını ortaya koydu. Bu olay, restoran sahipleri ve çalışanları ile müşteriler arasında tansiyonun nasıl aniden tırmanabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 10:09 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 10:33

25 Ağustos gecesi saat 01.30 sularında, Buca'da bulunan Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki bir restoranda, işletme sahibi Yılmaz E. ile müşteri Emirhan Kaya (20) arasında şiddetli bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı ve korkunç bir cinayetle sonuçlandı.

İZMİR RESTORAN CİNAYETİ: OLAY GECESİ NELER YAŞANDI? Restoran sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Emirhan Kaya'ya defalarca ateş etti. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.